男遭凌虐後丟包醫院死亡 2嫌遭判刑

2019-06-25 10:16

〔記者溫于德／台北報導〕年逾20歲的石尉廷、蕭恩傑，為賭場等問題，去年10月30日凌晨將42歲張大偉凌虐後丟包在馬偕醫院導致死亡，到案後均供稱，因張男誣賴有人A錢才引口起口角；但檢方查出張男在外欠債2千萬元，不排除嫌犯因討債不成才痛毆張男，導致死亡，依法將兩人提起公訴。台北地院今日審結，依傷害致人於死罪判石男與蕭男各有期徒刑9年，可上訴。

另就石男與林男被控圖利聚眾賭博罪部分，石男獲判6月徒刑、得易科罰金18萬元；林男4月，得易科罰金12萬元；可上訴。

據悉，石男案發後遭羈押禁見並禁止收、授物品，但他先前曾向法院聲請具保停止羈押，石男指出，他與蕭男均承認傷害致死犯行，既然已經自白，又無新事證待調查，並無湮滅、偽造與偽造證據或勾串證人、共犯等情形存在，況且，他是自行投案，也有固定居所，並與家人同住，在欠缺外語能力以及家父身患重病且未聘看護下，需由他親自照料，保證不會逃亡。

但合議庭認為，本案尚未定讞，且石男雖有固定居所且有幼女，但觀察他案發後隨即趨車離去，並未留下等待、確認張男救治結果或試圖聯繫被害人家屬等，加上案發後因擔心警察上門逮人而未返家，又擔心手機遭定位而丟棄在高速公路上，因此主觀上可以認定石男害怕警察追尋，客觀上則不願返回有家人在的「固定居所」，更丟棄留存許多人際網路資訊的手機，基於羈押原因依然存在，駁回聲請。

另就蕭男部分，合議庭上月22日再度裁定羈押禁見並禁止收、授物品2個月，原因在於，蕭男在馬偕醫院的急診書基本資料暨個人資料同意書上亂寫姓名為「陳土岡」，且案發時所穿的衣物因遭張男拉扯而沾有血跡無法再穿，在前往台中的高速公路途中，丟棄在休息站內，同樣被認定為了避免警員查緝而以各種方式躲避員警，甚至捨棄使用甚久、留有重要資料的個人手機，客觀上可合理判斷有畏罪逃亡動機，駁回聲請。

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