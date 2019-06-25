4歲男童貪玩走失 暖警幫忙找到爸媽

2019-06-25 10:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕自台中南下高雄旅遊的陳男一家四口，走逛旗津老街，陳姓父親尿急上廁所，陳妻也忙為么兒換尿布，未留意4歲兒子自己遊蕩走失，淹沒在人潮中，父母見兒子不見，心急到處找尋未果，鼓山分局巡邏員警在旗津輪渡站附近，發現邊走邊哭的男童，警方將男童帶回派出所，焦急的父親早已等候在門口，父子相擁，終於放下心中大石。

旗津所今指出，4歲陳姓男童前天深夜獨自在輪渡站前徘徊，邊走邊哭手足無措，熱心遊客發現，巧遇巡邏員警，立刻告知警方，指前方被人潮淹沒的男童疑似與家人走散了，員警蹲下身安撫著兩眼淚汪汪的男童，保證幫忙找到家人，半哄半安慰地載男童到派出所。

就在返所期間，男童父母慌張向警方報案協尋，因男童受到驚嚇，對員警詢問低頭不語，女警邱映嘉也發揮哄小孩功力，幫忙照護男童，警方分頭在旗津老街找尋男童家人，不久，分駐所通報有父母報案4歲兒走失。

約10多分鐘後，男童由警方護送到派出所，他發現站在派出所門口的父親，立即放下警察姐姐給的餅乾，快步上前緊抱著父親嚎啕大哭，壓抑許久的驚恐終於爆發，男童緊緊摟著父親的脖子嚎啕大哭，現場讓人動容。

陳父表示剛因尿急上廁所，妻子幫年幼的弟弟換尿布時，大兒子卻調皮亂跑，迷失在人群中，感謝員警四處奔波向店家留言才得以盡快團聚，也表示日後外出對於孩童安全會更加注意，才不至於發生危險。

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