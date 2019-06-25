7旬翁騎單車買包子自摔 白河警路過關心及時伸援

2019-06-25 08:20

〔記者王涵平／台南報導〕白河區7旬老翁，騎單車外出購買包子後，因中午天氣炙熱疑曬暈摔車，白河分局白河所警員林哲弘行經發現老翁獨坐路旁，停車關心，再以警車載送老翁、自行車及包子返家，家屬感謝萬分。

白河分局白河派出所警員林哲弘日前執行勤區查察勤務時，行經白河區國泰路與平等街口，發現1老翁坐在路口，看似相當虛弱，身旁有1台自行車，籃內放滿包子，林員直覺老翁需要協助停車查看，老翁口齒不清，無法說明身分資料，林員將其載返所內安置，並利用警用行動載具人臉辨識系統進行比對，確認長者身分及住處。

老翁體力恢復後才表示騎自行車外出買包子，疑因天氣太熱及體力不支，突然暈眩而摔車，坐在路口休息，應可自行返家。但林員擔心老翁騎車返家恐再發生意外，主動將長者、自行車及包子安全載返住家，交由家屬後續照顧。

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