6/24 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-24 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月24日）開獎的第108000050期威力彩、第108000150期雙贏彩與第108000150期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000050期威力彩中獎號碼為「14、23、27、34、35、36，第2區：03」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得5745萬4345元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共68注中獎，每注可得2萬元；伍獎共519注中獎，每注可得4000元；陸獎共2694注中獎，每注可得800元；柒獎共6246注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬4390注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬146注中獎，每注可得100元；普獎共8萬448注中獎，每注可得100元。

第108000050期38樂合彩中獎號碼為「14、23、27、34、35、36」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共69注中獎，每注可得5750元；二合共1684注中獎，每注可得750元。

第108000150期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、10、13、15、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共193注中獎，每注可得500元；肆獎共2572注中獎，每注可得100元。

第108000150期今彩539中獎號碼為「09、18、21、33、37」，頭獎摃龜；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共6228注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5003注中獎，每注可得50元。

第108000150期39樂合彩中獎號碼為「09、18、21、33、37」，四合共5注中獎，可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6659注中獎，每注可得1125元。

第108000150期3星彩中獎號碼為「118」，正彩共54注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000150期4星彩中獎號碼為「2639」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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