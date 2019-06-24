制式變「土狗」 他賣「黑心花生禮盒」引起道上消費糾紛

2019-06-24 22:45

〔記者王捷／台南報導〕很多消費者都吃過廠商廣告不實的虧，但黑社會中可沒有消保官，羅姓男賣槍時有一套「行銷密碼」，但因為廣告制式手槍變「土狗」，商品落差太地，引起地下世界的「消費糾紛」轉向警方檢舉，警方趁蕭男要交易「10萬元的花生禮盒」時，起出禮盒的內容物有改造手槍1把及29顆子彈，對此警方指出，有這一個案件，但其餘細節不予證實。

羅男的獄友透露，快30歲的羅男有吸毒習慣，在監獄內雖然「進修」有成，但只是專門替人跑腿的人物，獲得「小羅羅」的綽號，出獄以後他戒不了毒，轉為藥頭，靠轉賣黑槍賺取差價大量買毒，但真正的兄弟覺得「吃毒的」不可靠，除非有槍急著脫手，否則不會賣好槍給他，都拿改造手槍或是空氣槍來應付他。

羅男被兄弟看不起，但他仍對外宣稱自己在混、露出滿身刺青，看似很威風，由於在獄中認識了大哥級人物，聲稱自己可以用到制式手槍，甚至在江湖上廣告，「只要有錢、長短都有」，但他投靠的大哥耳聞羅男沒戒毒，不願意再提供他槍械，讓羅男只能靠自己拚創意。

為了讓「商品」賣出去籌錢，羅要想出一套「行銷密碼」，要賣毒就會宣稱有「美車一輛」，有人向他買槍，他就以「花生」禮盒「送禮自用兩相宜」，羅男嘴巴上宣傳得很好，但實際上商品卻有落差，反而在黑社會中引起「消費糾紛」，讓「消費者」轉向警方投訴。

警方接獲指證，破解羅男的「行銷密碼」。羅的獄友23日凌晨表示，羅男可能急著把槍賣出去籌錢買毒，因此走漏風聲，還向他抱怨籌槍跑到腿軟，沒多久再秘羅男就沒讀沒回了，之後就聽到羅男被逮捕的消息，原來是他的「花生禮盒」出包，羅好不容易將禮盒「包裝」好，警方就衝進公寓，查出禮盒裡1把改造手槍還有29顆子彈，價值快10萬。

警方指出，目前全案將以槍砲罪嫌移送，犯案動機、細節涉及偵查核心，不能公開。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法