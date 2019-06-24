離奇！老婦外出購物徹夜未歸 隔天被發現陳屍植物園水溝

2019-06-24 19:17

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名71歲呂姓老婦人，昨晚步行離家外出購物卻徹夜未歸，直到今天清晨民眾在植物園內一處水溝發現她遺體；離奇的是，水溝約50公分高，呂被發現時倒臥在水溝中，疑似溺斃。經調閱周邊監視器畫面，檢警確認當時呂一人進入植物園，家人還說呂膝蓋曾開過刀，檢警不排除呂行動不便跌落溝渠又撞到頭部，失去意識才在水溝內溺斃身亡。

據了解，呂姓老婦家住台北市中正區，她膝蓋曾開過刀，再加上年邁活動力不好，平時外出還會穿戴腰部護具。她昨晚9點多告訴家人要去附近商店買東西，獨自一人步行外出卻徹夜未歸，她家人心急如焚，昨晚跑去附近派出所報警協尋。

今天清晨6點多，有民眾前往台北市植物園晨運，在其中一處水溝發現有人倒臥，民眾靠近一看，發現水溝中的老婦人已經氣絕身亡，嚇得報警。轄區警方趕到現場，發現該名老婦就是昨晚被家人通報協尋的呂婦。

由於植物園內沒有監視器，檢警為求慎重，根據呂家人說詞，依呂外出的時間點來調閱植物園周邊監視器；檢警發現呂昨晚購物後，獨自一人進入植物園內，疑似想穿過植物園返家。

檢警推測，呂恐因植物園夜晚視線昏暗，可能因此沒看到水溝，不慎跌落水溝後頭部又受到撞擊，因此失去意識而倒在水溝內溺斃。檢警將進一步對呂遺體進行相驗，以釐清確切死因。

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