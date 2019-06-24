台灣首次查獲北韓品牌走私菸 緝菸犬立功

2019-06-24 19:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄關發現可疑貨櫃過境高雄港，緝菸犬經過貨櫃立即坐下示警，經開櫃起出北韓品牌「阿里郎」、「鴨綠江」、「鷹眼」3品牌香菸，市價5千萬元以上。可疑的是，該貨櫃目的地為中國，香菸包裝上卻印上台灣國民健康局警語，懷疑有不法人士試圖「貍貓換太子」，正擴大追查。

高雄關查緝關員過濾艙單時，發現長榮國際公司代理的MESSINI輪載運自越南轉往中國的2只轉口櫃相當可疑，21日夜間貨櫃抵達高雄港第65號碼頭時，緝菸犬Cliff一靠近就立即坐下示警，經開櫃該只40呎貨櫃內堆滿了未稅私菸，與艙單申報貨名「PLASTIC PALLETS」（塑膠盤）不符，當場查扣。

經清點共有「阿里郎」400箱、「鴨綠江」1千箱、「鷹眼」18箱，高雄關指出，上述品牌都是北韓品牌香菸，每包市價75元，合計有5千萬元以上；高雄關指出，這也是台灣首度查獲北韓品牌未稅菸。

該只貨櫃目的地是中國，按照常理這批未稅菸的市場也在中國，但部分菸品包裝上，卻印上國民健康局「吸菸過量、有礙健康」等警語，懷疑有不法人士要趁機掉包。

高雄關表示，政府調漲菸品健康福利捐及菸酒稅以支應長照費用，致菸品價格水漲船高，私梟覬覦走私菸品暴利，鋌而走險闖關，而所查獲菸品將全數銷毀。

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