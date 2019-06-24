塵爆將滿4年 八仙高層第三度獲不起訴

2019-06-24 18:21

〔記者溫于德／台北報導〕八仙樂園2015年6月27日發生塵暴，造成15死471傷，八仙樂園董事長陳柏廷等8人事後被控業務過失致死罪部分，案經高檢署發回士林地檢署偵辦，在事發將滿4年之際，仍因罪證不足，第三度處分不起訴。

被高檢署發回士檢重查的8人為：八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、行政總監林玉芬、瑞博國際掛名負責人周宏瑋、承包商東世多媒體傳播公司負責人邱柏銘、呂忠吉友人沈浩然、彩色派對工讀生盧建佑、特效人員廖俊明。

瑞博國際整合行銷有限公司在2015年6月27日於八仙樂園舉辦「彩色派對」時，發生粉塵爆炸，導致486人傷亡；士檢偵查後認定，引燃火勢主因是電腦高溫所致，無關場地，僅起訴派對主辦人、瑞博實際負責人呂忠吉，陳柏廷等8人均獲不起訴。

但被害人提出再議，高檢署審核後認定尚有調查必要，發回士檢續查。

士檢續查後仍予陳柏廷等8人不起訴。但被害人及其家屬不服提起再議，高檢署二度發回士檢偵辦，要求檢察官能聽取被害人意見，進行修復式司法；士檢再度偵辦期間，少數被害人及家屬雖與被告進行實質對話，仍未到達和解地步。

後經士檢第三度偵結，認定陳伯廷等8人仍不夠構成業務過失致死罪，日前第三度做出不起訴處分，但被害人及家屬若不服，仍可聲請再議。

至於呂忠吉，最高法院去年依業務過失致死罪判呂男有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元定讞，呂男今年1月2日已入獄服刑。

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