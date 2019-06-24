入住青旅猥褻臨床女子 已婚男辯：誤以為是太太

2019-06-24 15:20

〔記者溫于德／台北報導〕張男今年農曆過年後赴一間工業風青年旅館住宿，卻被控猥褻臨床女子得逞。士林地院認為，張男雖承認碰到女子隱私部位，卻推稱是在半夢半醒間，誤以為是太太才摸，顯然未完全承認犯行，但念在張男無前科，經偵審教訓應已知錯，雖依乘機猥褻罪判刑7月，但給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付新臺幣20萬元，可上訴。

至於附帶民事求償部分，已移送民事庭審理。

判決指出，今年2月12日清晨5時許，張男在青旅房內見臨床女子與他僅有木製隔板及門簾做為區隔，竟趁女子熟睡之際，從門簾下方伸手至女子床位後，連續猥褻小腿、大腿及陰部；後因女子被「摸」醒，才趕緊報警處理。

法官認為，張男不知尊重被害人性自主權，為逞私慾，竟利用女子熟睡不知抗拒之便，乘機猥褻，造成女子精神傷害，犯後雖在警詢時承認碰到女子隱私部位，卻又推稱是半夢半醒間，誤以為女子就是太太等詞，顯然未完全承認犯行，加上又未與女子達成和解，不宜輕縱。

然而，法官考量張男無前科，是一時失慮才犯案，經偵審教訓後應知所警惕而無再犯之虞，因此雖判刑7月，但暫不執行為當；不過性侵害犯罪，對被害人影響往往較為深遠，加上張男迄今尚未獲得原諒，仍有處罰必要，因而欲知緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付新臺幣20萬元。

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