獨家》幼教師被控虐童 檢未偵結南市府就開罰遭撤銷

2019-06-24 14:31

〔記者黃建華／高雄報導〕台南市陳姓幼教助理老師去年某日午休，被園內監視器錄到以棉被蓋住許姓幼童的頭，另於幫許童換尿布後，長達40分鐘沒讓許童穿上長褲，台南市政府家暴暨性侵害防治中心接獲檢舉，逕依違反兒少法對陳女開罰6萬元。陳女不服提告，高雄高等行政法院審結，認檢方尚未偵結，台南市政府的開罰有違誤，判撤銷裁罰處分。

據了解，去年3月15日，台南市政府家暴暨性侵害防治中心接獲檢舉，某幼兒園午休時段的寢室監視錄影帶顯示，擔任助理教師的陳女涉嫌於同年1月30日午休時，為3歲許童蓋棉被時，蓋住許童頭部，並雙腳橫跨在許童身體兩側之床鋪，使許童處在危險情境；又同年2月13日午休時，為許童換完尿布後，不顧天氣寒泠，且違反其隱私權，未幫許童穿著長褲，長達40分鐘之久，因此依違反兒少法對陳女裁處6萬元罰鍰並公布姓名。

陳女不服裁罰，提起行政訴訟表示，全案刑事偵審程序尚未確定終結前，台南市政府的裁罰即屬反事務管轄權之行政處分，應屬無效，要求法院撤銷原處分。

高雄高等行政法院經向台南地檢署查證，陳女涉嫌違反兒少法案 ，現由台南地檢署偵查中，尚未偵查終結，依刑事罰優於行政罰，以及一事不兩罰等原則，台南市政府對陳女逕行裁罰6萬元，行政上確有違誤，且訴願決定未予糾正，亦有違誤，判應一併撤銷原處分。

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