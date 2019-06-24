小琉球浮屍…身分確認了 竟從西子灣漂過去

2019-06-24 14:13

［記者陳彥廷／屏東報導］海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨天接獲民眾報案，指於於小琉球花瓶岩外0.4浬處發現1具浮屍，經派遣救生艇前往打撈回港，經核對衣著及特徵後，聯繫家屬確認身分，確認就是前天於高雄西子灣上留下遺書而輕生的台南王姓女子。

昨天早上10時許，小琉球安檢所接獲民眾報案稱花瓶岩外0.4浬處發現1具浮屍，經打撈回港後查無身分證明文件，不過由於前天晚上該岸巡隊才接獲於高雄1起疑似輕生跳海的案件，第五岸巡隊研判兩案有關聯。

岸巡隊指出，前天深夜獲報，有民眾在西子灣觀景平台防波堤拾獲1只女性皮包內有手機及1封遺書，疑似尋短輕生，該隊立即啟動救援機制，派遣海上1艇3人、岸際3車8員實施協尋。

經查，該疑似輕生者為來自台南的王姓女子，海巡人員聯繫鼓山分局新濱派出所協處，通知王女房東前往王女居所查看後，未發現其蹤影，也通知聯繫王女胞弟請他協助掌握王女行蹤。

不過，憾事最後仍然發生，小琉球安檢所比對浮屍所身著的黑色上衣及黑色牛仔褲，研判就是王姓女子，並聯繫王女胞弟前往屏東殯儀館指認身分，並確認身分就是王女，後續由南部分署第五岸巡隊管制辦理相驗事宜。

南部分署第五岸巡隊呼籲，民眾若有輕生念頭可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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