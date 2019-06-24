在超商做這種事…逼14歲女友口交 代價4年半

2019-06-24 14:09

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男大學生在2016年間，在超商內以外套蓋住下體及年僅14歲的小女友小藍（化名）頭部，要求小藍口交，之後又在校園石椅上要求口交，不僅如此，他還在學校停車場內，不顧小藍拒絕押她頭部逼口交，新北地院審理後依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪及強制性交罪，判他4年6月徒刑。

檢警調查，劉男（現年21歲）於2016年間透過網路遊戲結識小藍，進而交往成為男女朋友，不料，同年5月間，他不顧超商內有顧客、店員，竟拿外套蓋住自己下體與小藍頭部後，要求小藍口交，不僅如此，他還曾在學校內要小藍做同樣的事。

同年7月間，劉男不顧小藍學校當時是考場、人很多，竟又要求她在停車場口交，小藍擔心被發現，曾拒絕說：「不要」，但劉男不死心勸說：「幫我一下」，小藍因擔心男友提分手被劉男強押頭部得逞。

同年8月間，2人因瑣事爭執，加上逼口交事件分手，去年間，社工到小藍家中家訪會談時，發現此事，依法進行告發；劉男全盤否認，辯稱不知道小藍年齡，也未與小藍發生性行為。據了解，小藍當時在法院指認室頻頻拭淚，因為她認為劉男明明有做這些事卻否認。

合議庭也不採信劉男辯詞，斥責劉男不知尊重小藍身體自主權與性自主意願，所為影響被害者未來身心發展甚鉅，法治觀念淡薄，犯後矢口否認犯行，未表示任何歉意及沒有和解賠償，難認有悔悟之心。

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