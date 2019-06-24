獨家》徵才「配合穿短裙」、「20歲附近體能較佳優先...」挨罰45萬

2019-06-24 14:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄某社團在「臉書」刊登徵才訊息，雖標榜沒有性別歧視，但載明「能配合穿短裙」、「20歲附近體能較佳者優先……」，引來網友揶揄「所以男生願意穿短裙也可以嗎？」並遭檢舉涉嫌違反性別工作平等法，被高市勞工局依就業歧視開罰45萬元。挨罰的社團不服，打起行政官司要求撤罰，但近日敗訴，遭高雄高等行政法院駁回。

據了解，某社團於2017年4月27日在「臉書」社群網站（FaceBook）刊登徵才訊息，內容載有「 工作地點：高雄為主……我們沒有性別歧視，只要能配合公司服裝穿短裙者皆可……因為工作常常需要跋山涉水，為了安全顧慮，年齡高者建議不要來應徵，應以20歲附近體能較佳者優先……」等語，有網友回應「所以男生願意穿短裙也可以嗎？」版主並回覆「可以，請回家『等候通知』哦」。

不料，有網友質疑該徵才訊息明顯限制20歲左右的年輕女性才能應徵，向高市勞工局檢舉涉嫌就業歧視，勞工局因此對該社團開罰45萬元。

挨罰的社團李姓負責人不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷勞工局的罰款處份，並辯稱該徵才訊息是代人刊登，且是「歷史紀錄」，並非實際徵才訊息，但不被法官採信。

法官認為，該訊息對求職者要求須穿短裙上班，且以20歲附近體能較佳者優先，已對求職者之性別及年齡為就業歧視。將使有意應徵該工作之男性或20歲以上女性之求職者以為不能應徵或不願前往應徵。

勞工局依違反性別工作平等法相關規定，對原告裁處45萬元罰鍰並公布姓名，於法並無不合。駁回原告要求撤罰之訴。可上訴。

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