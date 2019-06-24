虐嬰案引爆警民衝突一整晚 不料保母沒住這....

2019-06-24 13:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女嬰由郭姓保母照顧，21日疑似受虐腦傷昏迷，昨晚9點，劉姓版主在粉絲專頁號召民眾到郭女在太平的租屋處討公道，卻出現推擠、丟雞蛋等脫序行為，引爆數波警民衝突，太平分局警方今天強調，郭女和先生事發後就已搬離該處，請民眾不要再打擾其他住戶，若再有違法脫序行為，將會嚴正執法依法究辦。

台中這名女嬰疑似遭虐昏迷，引爆民眾關切，昨晚9點開始，有版主到郭女在太平旱溪東路的租屋處直播，並號召網友到場討公道，現場聚集群眾從數十人增加到數百人，群眾不斷要求郭女出面，社區民眾告知郭女已不住在裡面，但群眾不願散去，轉而要求檢方立刻開拘票、收押，否則就不撤。

警方出面說明表示已經依法偵辦，但群眾不接受，情緒激動鼓譟發生推擠，還有人趁機丟擲雞蛋、寶特瓶，與警方發生數波衝突，造成多名員警遭蛋洗，警方出動約180名警力到場維持秩序，太平分局長張則誠並在凌晨1點10分第2次舉牌警告命令群眾解散，保四鎮暴警察也在一旁全副武裝整隊，隨時準備強制驅離，群眾見狀才在凌晨1點20分左右散去，結束長達4個多小時的脫序包圍。

太平分局副分局長張添勝今天表示，昨晚到今天凌晨的群眾包圍事件，警方基於現場安全，調集警力維護秩序，並在昨晚約10點30分申請保四鎮暴警察的警力支援，因有民眾丟擲雞蛋等物品，警方現場強制壓制帶離6人，對於有違法事證的民眾，將會依刑法及社會秩序維護法究辦。

因昨晚群眾包圍大聲鼓譟還燃放煙火，已影響到住戶安寧，張添勝再度重申，社區主委已說明，郭姓保母和先生已經沒有住在該社區，呼籲民眾尊重住戶權益，強調此案件已由檢察官方指揮偵辦，一定會秉公處理，請民眾不要再有違法脫序的行為，否則將嚴正執法依法辦理。

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