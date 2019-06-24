撞死謝淑薇胞弟正妹女友 司機遭起訴

2019-06-24 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕網壇名將謝淑薇胞弟謝政鵬的女友張恒綿，今年2月中在文化大學路口走斑馬線過馬路時，遭公車捲入車底喪命；案經檢方偵查，認為司機呂學豪當下行經行人穿越道時，遇有行人穿越時，無論有無號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，但呂男竟疏於注意，貿然右轉撞到張女，導致張女跌坐在地，受有重度多重鈍創死亡，今依過失致死罪將呂男提起公訴。

20歲張女是朋友口中的漂亮寶貝，當時就讀文化大學運動與健康促進學系二年級，臉書與IG上與知名網球好手謝政鵬有一同出遊等多張合照。

警方調查，62歲呂男2月19日駕駛大都會紅5公車，從陽明山發車前往捷運劍潭站，大約下午5時從文大校內載客出發，準被循格致路下山，當下號誌為閃黃燈，呂男從Ｔ字路口欲往右轉前有先停看一下，未注意到張女過馬路，右轉時右前車頭撞上張女，張女捲入車底，上半身遭輾重創，雖經送醫搶救兩小時，仍宣告不治。

檢方起訴則指，呂男在警方到場處理時，當場承認為肇事人，建請法院依規定減輕其刑，另請審酌呂男與張女家屬已達成和解，犯後態度屬於良好等情況，對呂男處適當之刑。

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