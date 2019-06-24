民宅20噸雜物悶燒數小時 清淨機「臭」到自動運轉

2019-06-24 12:35

〔記者林欣漢、吳昇儒／基隆報導〕基隆市正義路上一棟民宅今天凌晨2時許發生火警，由於屋內堆滿近20噸的雜物，火勢持續悶燒，直到中午時分基隆市區仍瀰漫煙味，人人紛紛戴起口罩，位於義一路的家電行說，他們室內的3台空氣清淨機上午自動運轉，細懸浮微粒pm2.5一度突破200，相當驚人，但環保局表示，煙霧對人體沒有直接影響，等級與一般燒香差不多，民眾不用太擔心。

「回收物堆到屋頂！」消防局長陳龍輝表示，今天凌晨2點27分接獲火災報案，2點56分抵達現場，開始搜尋受困者，但現場1到5樓都堆滿資源回收物，將近20噸，很多墜落物一直塌陷下來，造成消防人員搶救困難，沒有空間，「人要用爬的進去，」得一邊救災、一邊清出回收物，3點5分救出第一人，但已失去生命跡象，第二人的遺體是在上午8點53分尋獲，罹難者是兄弟，都在2樓發現。

陳龍輝說，由於火勢持續悶燒，上午11點時頂樓燒穿濃煙排出，對搶救有幫助，下午火勢已控制、清理火場中，一共出動27輛救災車輛、80名搶災人員，有2名小隊長在搶救時手部遭玻璃割傷。

儘管基隆今天雨勢不斷，仍壓不下火警悶燒產生的大量煙霧，市區都是燒焦味，有民眾說，只是出門5分鐘，身上就是揮之不去的氣味；基隆氣象站主任湯舜然說，因為下雨、無風，影響火場竄出的濃煙擴散。

環局稱像「燒香」勿擔心 民宅意外無法罰

環保局空氣及噪音管制科長李昆達表示，目前基隆空品測站還在綠色等級，火災現場偵測空氣中的苯、甲苯、二甲苯等揮發性有機物，也都小於0.1ppm，民眾聞到異味不用太擔心，因為這種污染物毒性較低、幾乎是沒有的，等級與一般燒香差不多，對人體沒有直接影響，但還是建議民眾外出戴口罩，老幼盡量不要出門，後續也會持續監測空氣品質。

媒體詢問是否會開罰，李昆達說，空污只針對工廠，民宅、意外事件無法開罰。（13:27更新）

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