愛車遭「鬼」撞求助 熱心警不到22小時揪出肇事者

2019-06-24 11:35

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕鄭姓男子因愛車遭撞，到林口警分局泰山分駐所求助，因遭不明原因撞擊，加上遭撞處位處偏遠，民眾不禁自嘲是否遭鬼撞，但即使是肇事小案，明志所警員李林傑獲報依規定受理並以其辦案經驗，積極分析調閱事故地點周遭監視器、確認發生經過，還與民眾以LINE熱線溝通，加快處置流程，讓民眾放心，果然不到22小時就揪出肇事者，雖是民眾小事，警方仍用心追查，讓李姓車主不禁上網稱讚。

鄧姓男子今天將泰山所警員李林傑熱心協助找到肇事者的過程PO網，表示他的愛車前保桿在泰山貴子路遭撞，找附近店家調閱監視器，但都不太願意提供，18日晚間他只好硬著頭皮到泰山所報案，沒想到一進入警局，警員李林傑熱心接待、寒暄，還積極幫他回溯，過濾監視器，期間也一直以LINE向他回覆追查過程，果然在報案後不到20小時，就接到通知是拖板車司機肇事。

鄧姓男子得知是拖板車司機肇事，認為對方是艱苦人，原不想提告肇事逃逸，所幸保險公司願意處理，讓事件圓滿落幕，鄧男也感謝熱心警員貼心周到的服務態度，讓他安心放心，今在臉書社群PO文敘述整個過程及表揚李員敬業的態度。

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