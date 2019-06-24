漲房租遭拒 包租公縱火燒死另名無辜房客 判無期定讞

2019-06-24 11:27

〔記者張文川／台北報導〕台北市68歲包租公詹德榮，向台灣銀行租地之後蓋房出租，賺取租金，但因台銀的土地租金近年持續上漲，他要向鄭姓房客漲房租，但被拒，詹男惱羞成怒，去年4月竟縱火燒屋，燒死來不及逃生的另名黃姓房客；一、二審皆依殺人罪判詹男無期徒刑、褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，詹德榮21年前向台灣銀行承租北市大同區歸綏街83巷的一塊地並蓋房，當起包租公，近年先後將3間房間各以2000元、3000元與4000元分別租給鄭、羅、黃姓3名男房客，租金最便宜的鄭男的房間最大，租金卻最便宜，詹男頂不住台銀租金上漲的壓力，轉而要漲鄭的租金，但鄭男堅持照合約走，拒絕上漲。

詹男不甘入不敷出，起意縱火洩憤，去年4月4日上午8時許，詹男持裝滿汽油的寶特瓶，將汽油倒在屋內走廊，以打火機點火後迅速離開現場，木板隔間的房子迅即延燒並波及隔鄰，消防員雖30分鐘就摸滅火勢，但當時在屋內的黃姓房客來不及逃生，被救出時全身大面積燒燙傷，呼吸道也熱灼傷，急救1小時後不治；鄭姓房客當時不在家，逃過一劫。

詹男縱火後，至附近巷弄丟棄犯案的鴨舌帽、沿路脫掉藍色外套，搭公車到新北市蘆洲躲避追緝；警方循沿路監視器緝捕到案。

詹男審理時承認縱火，供稱因氣不過才縱火，他不清楚黃男的工作時間，當下不確定死者有無在屋內，願賠償死者3名子女各20萬元，但但黃男的子女告訴法官，詹男一句道歉也沒有，且質疑他承諾賠償只是為了求輕判。

法院一、二審都認為詹男與房客無深仇大恨，僅因租金緣故縱火，致無辜房客死亡，惡性重大，雖詹已認罪，也寫道歉信向死者家屬表達歉意，但迄未賠償和解，判處無期徒刑。最高法院今駁回上訴確定。

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