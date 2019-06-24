「該做的都做了！」小三衣衫不整還嗆正宮 這下子GG了

2019-06-24 11:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓女子和已有家室的王姓男子交往，不但在王男母親家中衣衫不整被王妻撞見，私下竟還打電話語音留言嗆王妻:「我都睡在他旁邊，該做的我們都做了！」王妻為此怒告侵害配偶法益求償，林女辯稱「不清楚王男已婚」，不被法官採信，高雄地院民庭一審判林女和出軌的王男應連帶賠償王妻40萬元。可上訴。

判決指出，林姓女子和已婚的王姓男子交往，去年3月間林女曾打電話嗆王妻：「妳老公從頭到尾都沒有跟我分手啦！」、「不要離（婚）啊！我也無所謂」、「不然妳來告我啦！妳老公跟我睡在一起啦！」、「該做的都做過了」等語，同年8月王妻又在北部婆婆的房子內，撞見林女跟王男衣衫不整、被褥凌亂，親密程度顯非普通朋友關係。王妻雖然沒有當場抓到老公和林女通姦，但認為林女侵害其配偶法益，怒告林女和老公王男涉嫌通姦，提起民事求償100萬元。

法院審理時，林女辯稱初識王男時不清楚王男已婚，兩人是朋友關係，並未逾矩。對於電話嗆王妻則辯稱自己情緒會失控，所言並非真實。

不過，法官認為被告2人交往4年多，且林女曾傳簡訊給王妻：「你老公跟我睡在一起」等語，認定林女和王男侵害原告配偶法益屬實，判2人應連帶賠償王妻40萬元。可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法