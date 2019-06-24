買到爐渣屋告不成對方 王婦來這招又贏得賠償

2019-06-24 10:54

［記者楊政郡／台中報導］王婦2015年9月在大里區購買某社區透天厝，入住後才發現是爐渣屋，告建商及前屋主詐欺都告不成，她告瑕疵擔保責任、構成不完全給付之債務不履行，法官判她贏得維修費93萬4624元。

判決書指出，王婦在2015年9月間透過不動產經紀公司，向許婦以1180萬元買下位於大里區某社區，一棟4樓透天厝，入住後發現，1、3、4樓內柱、樑、版結構部分，局部出現微凸鼓起及剝落情形，經土木技師公會鑑定，發現系建物混擬土添加了電弧爐碴，俗稱爐碴屋。

王婦認為許姓原屋主及建商有詐欺之虞，請求連帶賠償300萬元，法官審理王婦並未提供建商及前屋主故意隱瞞的相關證據，也無證據顯示建商或前屋主有故意違法行為，此部分王婦請求建商與前屋主連帶賠償無理，應駁回。

而王婦透過律師，提出瑕疵擔保責任、構成不完全給付之債務不履行，法官審理認為，前屋主疏未注意，將有瑕疵的建物出售，王婦主張該建物因使用電弧爐碴，於頂版結構局部有鼓脹或剝落現象而有瑕疵，依不完全給付法律關係請求被告許婦賠償損害93萬4624元為有理由。

另王婦自己說買到房子搬進去住，2015年12月開第1次區分所有權會議，主委跟伊說房子有發現爐渣，社區與建設公司準備進行訴訟，建設公司已有請環球水泥採樣後送請土木技師公會鑑定，2016年1月土木技師公會鑑定報告出爐，王婦已經知道買到爐渣屋之事，卻遲至2017年9月才寄出存證信函，表達撤銷契約，已過了一年除斥期間，要求撤銷契約不應允許。

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