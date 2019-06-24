火場濃煙用濕毛巾逃生？竹縣消防官破迷思：沒用的

2019-06-24 09:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「遇到火災無法往下跑，趕快往上跑？」正確解答是「就地關門等待救援，並去窗邊呼叫。」新竹縣政府消防局竹北分隊長李浩銘，到中國醫藥大學新竹附設醫院分享「破除火警逃生的迷思」，提供醫護人員反轉逃生的新觀念。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，救命和救災一樣重要，醫院內大部分是相對弱勢避難者，一旦發生火災，災害應變是決定災害嚴重與否的關鍵；感謝消防局帶來新觀念，加強醫院同仁防災搶救觀念和能力。

李浩銘表示，迷思一「火場中如遇濃煙時，用濕毛巾？」答案是「沒有用的。」濕毛巾固然可將有毒氣體阻擋，但相對會阻擋氧氣，最重要還是「在火場中保持低姿勢。」

迷思二「火災時如不能往下逃生可往上跑嗎？」答案也是「不行的。」因無法往下跑時，代表火勢已經不小，而煙的速度是每秒上升3至5公尺，「人跑不過煙的速度。」往上跑反而會使人體暴露在濃煙與毒氣中，正確作法是就地關門等待救援，並去窗邊呼叫。

迷思三「火災時躲浴室會比較安全？錯！」這是多數民眾的迷思，因家中浴室多為塑膠門，在熱煙的侵襲下，會造成軟化讓煙熱直接長驅直入，相較之下，普通木門能阻隔火勢10至20分鐘，正確做法是「關門避難，或是侷限特定範圍，再到陽台或窗邊求救。」

迷思四，「濃煙會不會嗆醒夢中人？不會！」火災發生時會產生有毒氣體如一氧化碳，在還未被嗆醒之前，就會失去意識，建議居家應裝設住宅用火災警報器，才能在火災剛發生時，及早偵知，及早讓住戶反應，以利及早避難逃生。

另外，李浩銘也提到天災無法避免，惟有加強防災知識，災前做好預防措施，提升自我災害應變能力。平時事先了解自家的風險，固定家具與重物，事先準備好緊急避難包，並事先規劃好逃生路線與相關計畫，不定期邀請家中成員演練。地震來時，最重要就是保護頭頸避免受傷，牢記地震3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，直到地震結束。

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