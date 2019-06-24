酒駕罰更大！新酒駕處罰規定7月1日上路

2019-06-24 08:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕酒駕罰很大，拒測價更高！《道路交通管理處罰條例》有關酒後駕車相關違規條文修正案，將自7月1日起實施。新竹縣政府警察局加強宣導最新酒駕處罰規定，提醒民眾若不想荷包失血、或受牢獄之災，最好的方法就是喝酒不開車，協尋代駕計程車平安回家。

警察局交通隊長陳鴻德表示，新規定重點為汽機車分流，並提高酒駕違規罰鍰。機車初次酒駕罰1萬5000元到9萬元未變，但汽車從原本1萬9500元到9萬，提高3萬到12萬。5年內第二次酒駕累犯就處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第三次以上按次加罰9萬；酒駕拒測、拒檢也加重處罰，從9萬提高到18萬，5年內第二次後每次加重18萬元。

除了罰鍰之外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，附載未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年。針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛。

另外，也增設酒駕同車共責對乘客的處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

今年5月31日立法院也三讀通過修正刑法第185條之3，針對5年內再犯致人重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑、致死者，處5年以上或無期徒刑。民眾若是酒駕、拒測，不但荷包大失血、更可能因致人受傷而受牢獄之災。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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