抓住岸邊還是被沖走 台中驚傳白衣男子落水

2019-06-23 23:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天午後降下雨勢，晚間7時許，中市消防局第六消防分隊接獲民眾報案，指稱見到身份不詳、身穿白衣的男人跌落南屯溪，先是用手抓住岸邊，但因水流太湍急，很快就被沖走，於溪流中載沈載浮，位置就在中市南屯區大富街附近的河段，中市消防局依序設置三處攔截點，但至深夜尚無所獲，消防員發現溪水深度僅30公分，但水流很急，正漏夜搜救中。

消防局指出，報案人宣稱於晚間7時左右，見身穿白色短袖上衣的男子落水，落水原因不明，報案人說，當時見男子用手抓岸邊，但很快被湍急河水沖走，救難人員依據報案人的描述，在接獲報案10分鐘左右，亦即7時13分，先於南屯橋架設第一攔截點，這處河段的深度僅30公分，但水流頗急，未見溺水者。

消防局六大隊又於7時24分，於環中路與永春東路路口，架設第二攔截點，這處河水的流速略緩慢，但未發現溺水者，7時47分再於建國路與永春東三路架設第三攔截點，當地水流略湍急，目測水深約20至30公分，但仍未見溺水者，但仍持續於三處攔截點周圍搜尋，至深夜為止，已經派遣南屯、黎明與烏日等消防分隊共79人搜索，另有浩霆救難協會7人、台中救難協會10人、迅雷救援隊2人待命中，視狀況投入。

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