沒嫁對人不幸福！中國妻不願回台 夫訴離獲准

2019-06-23 23:51

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子與何姓中國籍妻子婚後鬧翻，何女在去年間跑回中國，言明不再返台，揚言：「各過各的，要離婚隨便」，邱男因而以夫妻有名無實，婚姻難以維持訴離，新北地院法官審理後認為，何女自去年返回中國後就未回台，2人分居已逾7月，何女更向友人表示「沒嫁對人，不幸福」，顯見無意維持婚姻，判准離婚！

邱男提訴指出，他在2010年間與何女結婚，但2017年間，何女返回中國後表示不願回台，後來因他請求才勉強返台，但去年10月間又自行跑回中國，表示要留在中國照顧她的女兒及孫子，言明不再回台，並請他退回返台機票，甚至更揚言「各過各的，要離婚隨便」。

邱男因而以2人分居迄今已逾7月，兩造夫妻關係有名無實，婚姻難以維持為由訴離，邱男友人則出庭指證曾勸何女回台但被拒絕，並出示2人對話記錄為證，記錄中，何女抱怨：「反正沒嫁對的人，是不幸福的，我這個婚從一開始就是個錯，這麼多年來他自己心裡最清楚。他心裡一直看不起我們中國人，說什麼想錢」。

由於何女行蹤不明，法院依邱男聲請准予公示送達即網路公告通知，何女未於言詞辯論期日到場爭執，亦未提出書狀答辯；法官審理後以2人分居已逾7月，且何女曾向證人表示「沒有嫁對人，不幸福」等語，顯見無意維持婚姻，2人徒有夫妻之名而無夫妻之實，足使感情淡漠，破綻加深，已難期有共同婚姻生活，應合乎難以維持婚姻要件。

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