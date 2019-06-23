欠錢還人情幫竊賊開大門...他因為這樣無罪

2019-06-23 22:25

〔記者王定傳／新北報導〕周姓男子被控是竊盜集團同夥，幫楊姓竊賊打開新北市一間公寓大門，讓竊賊上2樓行竊，他坦言因欠錢還人情，幫忙開1樓大門，否認竊盜，新北地院調查，周男雖曾幫忙開1樓大門，但他之後即離開，且大門隨後被其他住戶關起來，竊賊是以按電鈴請其他住戶開門才得以進入2樓行竊，判周男無罪。

本案發生於2017年8月11日下午，周男被控幫楊某打開公寓1樓大門後，由楊某上2樓偷走美金、金戒指、聚寶盆等物，楊某等人日前已被判刑7月，周男也涉犯加重竊盜罪嫌；周男坦言因欠錢為了還人情幫忙開大門，不過，他堅稱沒有開2樓的門，且後來1樓大門被關起來後，他就離開現場，不知楊男等人如何進入行竊。

審理時，楊姓竊賊證稱，周男確實有開1樓大門，但到了2樓卻以裡面有人拒絕開門，他為此上樓確認再下樓告知沒人，周男仍拒絕開門並離開。

合議庭勘驗監視器並依證人證詞確認，周男雖持工具開啟公寓大門，且與楊某等人一起到2樓，但他沒開門就離開，期間，其他被告雖多次進出公寓，但均未進入2樓行竊，隨後有住戶返回，把1樓大門關上。

另依楊某等人證詞可知，楊某後來之所以成功行竊，原因是他按其他住戶的電鈴佯稱找2樓住戶，住戶便打開1樓大門，他上2樓後發覺門沒完全緊靠、上鎖因而推開行竊。

合議庭認為，周男所為是「開啟公寓1樓大門」的幫助行為，但大門被其他住戶關閉後，對楊某稍後自行進入行竊犯罪行為，並無任何因果關聯，不得以加重竊盜既遂幫助犯相繩。

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