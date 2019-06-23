小客車逆向上橋釀禍 3車相撞6人傷

2019-06-23 16:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕逆向釀禍！新北市新店區中安大橋今下午1時許1輛白色轎車逆向行駛，與計程車對撞後波及一旁油罐車，本起車禍共造成6人受傷，所幸均生命無虞，這起車禍也被路過民眾拍下PO網，呼籲駕駛人經過該路段要小心。

據了解，計程車是由新店往安坑方向行駛，突然看到眼前逆向而來的白色轎車，計程車無處閃躲，只能迎面撞上，混亂間計程車也撞擊一旁的油罐車，所幸沒有漏油，受傷的6人中有2人送醫，包紮後無大礙。警方已排除事故，讓原本打結的交通恢復正常，同時將持續釐清白色轎車逆向原因。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法