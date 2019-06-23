掃蕩黑幫強力肅槍 北市警推「掃黑三打策略」

2019-06-23 15:37

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市這一個月來接連發生多起槍擊案，其中發生在天龍三溫暖的槍擊案還造成一人死亡。台北市警局為貫徹警政署掃黑、肅槍政策，今天宣布將持續加強臨檢掃蕩幫派堂口及查緝槍械工作，並以「系統性掃黑」策略，針對人（幫派）、金流（不法利得）與行業（經營、圍事或經常出入處所），實施有效打擊，並推出「掃黑三打策略」。

市警局說，「掃黑三打策略」，是將警力聚焦在以暴力或脅迫手段收取保護費、催討債務及易涉聚眾鬥毆行為之暴力犯罪集團首要，成立專責蒐證小組朝組織犯罪積極偵辦，另強化事證，提高嫌犯羈押率，讓幫派不能也不敢從事任何擾亂秩序行為。

此外，北市近期發生的槍擊案均已偵破，但後續將向上溯源，整合情資擴大偵辦外，為防制暴力治安事件發生。未來北市警力將針對轄內幫派經常出入或易衍生槍擊事件處所，以優勢警力實施臨檢掃蕩，並宣導、要求業者發揮自治精神，加強自主管理，避免酒客缺乏自制力而爆發口角，進而衍生肢體衝突。

市警局還說，幫派藉由年節餐會、喪禮告別式、周年慶祝活動等各種場合與名目，以穿著足以顯示幫派背景制服、持印有幫派字樣旗幟黑衣或偽以企業為名之變相幫派名稱方式，公開串聯造勢，將有觸犯組織犯罪防制條例之虞，本局除嚴密監控、約制，強化蒐證攔檢等勤務作為，依法嚴正處理。

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