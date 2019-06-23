安毒工廠製毒師傅都判刑 幕後提供原料者反而罪證不足判無罪

2019-06-23 15:34

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢調警去年3月在屏東一處果園破獲以感冒藥萃取麻黃鹼等先驅原料製造安毒工廠，落網趙姓、魏姓製毒師傅等4人，近日分別被高雄地院一審依製造二級毒品罪，判刑6年2月到2年6月不等有期徒刑。但另名遭檢方指控涉嫌提供148公斤安毒製造原料的顏姓男子則因罪證不足，獲判無罪。

高雄地檢署去年3月20日指揮調查局南機站、屏東縣調查站聯合高雄市刑大偵一隊，在屏東市海豐郊區一處果園破獲製毒工廠及毒品倉庫，先後逮捕涉嫌製毒的魏男、趙男、陳男與劉男等4人，並起獲二級毒品安非他命成品、半成品、麻黃素及大批製毒器具。

判決指出，魏男坦承租鐵皮屋，作為製造安毒工廠，並收購大批含有麻黃鹼的感冒藥丸，作為製造安非他命之原料，復與趙男共同購置製安所需器具設備及相關化學原料，運往製毒工廠。

由趙男負責從感冒藥丸中抽取麻黃素，再交由魏男製造甲基安非他命；陳男則在魏男製毒過程中，負責清洗、搬運製毒器材。

魏、趙、陳3人即以上述分工分式，自2018年 2 月22、23日起，共同以俗稱「紅磷法」 製造甲基安非他命（尚未賣出）。另為避免遭人發現製毒，復由魏男委託友人劉男，多次駕駛小貨車前往製毒工廠，將製毒過程產生之廢棄 物，載往田間路旁棄置燒燬。直到同年3 月20日，遭檢警調循線查獲。

此外，落網趙男並供出，北部有綽號「老仔、劉董」的男子提供148公斤的製安原料，檢調循線逮捕疑為綽號「老仔」的顏姓男子。

不過，高雄地院審理時，顏男矢口否認他就是「老仔」，趙男也不確定顏男是否就是「老仔」，顏男因此獲判無罪。

至於被控共同製造二級毒品的趙男判刑6年2月、魏男則判刑4年10月、陳男4年、劉男則判刑2年6月。全案可上訴。

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