波麗士讚！ 竹南警秀治安成果 反賄列下半年重點

2019-06-23 11:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局舉辦108年度社區治安會議，除了請來山佳國小太鼓團、育達科技大學熱舞社暖場，還有佳興社區帶來生動小劇場及警員不計形象的交通狀況劇，將年度治安成果展現給竹南鄉親，透過數據及實際衝鋒陷陣第一現場畫面，讓民眾對竹南治安提升更有感，直呼「波麗士，讚！」

竹南警分局長張文川指出，去年分局執行掃黑行動，檢肅以陳姓嫌犯為首、橫行中部地區的槍砲犯罪集團；肅槍項目查獲4把制式長槍、8支改造手槍、80餘顆子彈；緝毒上則逮捕404人，緝獲1872公克毒品；靖黃也查處5件18人色情案件；破獲15件賭博案；配合警政署的「斬手行動」成績卓著。

竹南分局也陸續由偵查隊、交通組等單位，透過第一線查緝不法的影像，讓民眾直擊警方衝鋒陷陣、面對持槍歹徒的強勢做法；同時也展示維護交通安全的成果，特別是民眾所關心的酒駕問題，也透過積極嚴查取締，使違規案例從前年933件減少至去年的691件。

苗栗縣政府祕書長陳斌山及警察局長林國清強調，暑假將至，配合「青春專案」3個月期間結合縣府各局處，每週定期會議掌握縣內學子的活動情況，尤其青少年犯罪常見的毒品、詐欺、性剝削、網路犯罪、飆車等，皆會加強宣導查察；苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏說，因應明年1月大選，下半年也將反賄選列為重點勤務，守護民主法治。

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