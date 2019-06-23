長腿老外進警局 這幀最萌身高差照片被留下

2019-06-23 10:20

〔記者黃建華／高雄報導〕新興警分局中正三路派出所前日接獲一位女性報案，指在中正三路與民族二路口拾獲i Phone手機，但手機疑似遭車輾過，螢幕破裂，送交警方協尋失主，不久一名外籍民眾就到派出所訊問「是否有人撿到手機？」警方比對手機SIM卡，果然是老外遺失的手機，儘管手機外殼已毀損，他還是很高興的與員警合影留念，長腿老外與員警合影的身高差，形成趣味畫面。

警方指出，這名外國人到所求助時，外語能力佳的警員彭穩達立刻出面接待，原來RYAN MCKAY（26歲）來自加拿大，來高雄已經四年了，在美語補習班擔任英文老師，今日早上上班時途中不慎遺失手機，詢問是否有民眾尋獲？

彭員檢視拾得物簿，發現確實有一台手機被熱心民眾拾得送至派出所，隨即調出資料給其指認，心急如焚的RYAN MCKA馬上認出自己的手機，無奈手機殼已經碎裂，無法比對內部存檔及訊息，熱心的彭穩達警員一面用流利的英文安撫老外，一面不怕麻煩的將手機送到遠傳門市比對SIM卡，最後終於確定手機的主人就是眼前這位高大慌張的外國人RYAN MCKA。

他對於手機失而復得，欣喜的表示要與員警合影留念，彭員仰頭開玩笑的表示「外國人真的都好高啊。」兩人合照時落差甚大的身高差也讓在場所有人都忍俊不禁的哈哈大笑，RYAN MCKA表示來台多年，至今是第一次走進派出所，原本還擔心台灣警察是否太嚴肅，沒想到這麼親和、有人情味！兩人溫馨的合影也替國民外交下了最暖的註解。

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