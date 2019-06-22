6/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落旗津

2019-06-22 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月22日）開獎的第108000149期今彩539頭獎開出1注，由高雄市旗津區中洲三路468號1樓的「威星彩券行」開出；第108000149期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000149期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、09、12、15、16、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共240注中獎，每注可得500元；肆獎共2848注中獎，每注可得100元。

第108000149期今彩539中獎號碼為「14、15、21、25、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5893注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3447注中獎，每注可得50元。

第108000149期39樂合彩中獎號碼為「14、15、21、25、27」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8035注中獎，每注可得1125元。

第108000149期3星彩中獎號碼為「971」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000149期4星彩中獎號碼為「4908」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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