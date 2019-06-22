男子被控性侵 妻子一句話讓案情大逆轉

2019-06-22 15:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一對李姓夫妻因房屋裝修，借住承包裝修工程的義兄家中，未料，李男事後卻被稱呼他「姑丈」的義兄19歲女兒控告涉嫌多次性侵，李男雖否認，但坦承兩情相悅4度發生性行為，仍遭檢方起訴。

但法院審理大逆轉，被害女子指控李男性侵她時未戴套，因李男告知「精蟲少、不用戴」，法官認為性侵加害人應不會告訴被害人這種事。且李妻證稱，撞見被害人與老公光屁股作愛，女方未呼救，還驚慌向她道歉:「姑姑，我對不起妳...」且證稱被害人常與李男同進同出，狀似親暱，李男因此無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，李姓男子是2016年4月因房屋裝修，和老婆借住到承包其房屋裝修工程的義兄住處。未料，李男借住義兄家中期間，涉嫌從2016年5月30日到6月2日凌晨，涉嫌5度侵入其義兄19歲、念高職的女兒房間內，摀住其嘴巴性侵。被害女高職生並以電腦打字打下遭性侵過程，指控李男多次恫嚇「若敢叫，就要對其妹不利」等語。

不過，李男自始自終否認有違反被害人意願性侵，並供稱2人有4次合意發生性行為。

法院審理時，李男通過測謊。李妻並證稱，2016年6月2日凌晨，她聽聞義兄女兒房內有床鋪晃動聲，前往查探，赫見老公李男和義兄的女兒都光著屁股在作愛，她氣得痛罵老公「天亮就離婚，你要交幾個都沒關係!」卻遭老公掐脖子阻止她要離婚。當時義兄女兒則拎起棉被遮掩下半身，一直跟她說:「姑姑，我對不起妳!」

李妻並證稱，義兄女兒聲稱遭李男多次性侵期間，其實經常與李男同進同出，雙方互動良好，看不出有遭性侵，也沒聽過女方表達被李男欺侮。

法官認為，被害人當時已係年滿19歲，並非不知世事小孩，在校成績均有8 、90分，非智能低下、遇事不知反應之人，縱因被告之要脅而未選擇直接或間接向家中長輩告以上情，尋求保護，理應有疏遠、厭惡被告之舉動，當不致仍可佯無事、與被告一同出外用餐，尤其6月2日凌晨若女方係遭李男以強暴、脅迫手段性侵，則女方當可向目擊的李妻求救，但女方未呼救，反而向李妻道歉，實與常情未盡相符。

此外，被害人指控李男性侵她時未戴保險套，並指李男告知「精蟲少、不用戴」，一般性侵加害人通常不會告訴被害人這種事。

法院最後認為被害人片面指控李男性侵，罪證不足，判李男無罪。可上訴。

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