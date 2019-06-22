造謠蔡政府捐香港反送中10億 警確認新加坡註冊假帳號已下架

2019-06-22 13:14

〔記者邱俊福／台北報導〕暱稱「李杰」網友於臉書散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億，高雄登革熱防治零元」等不實訊息，刑事局經接獲總統府發言人室舉發後，發現應與去年九合一高雄市長選舉PO文製造假消息詆毀某候選人的臉書暱稱「李榮貴」為同一人，並向臉書查詢，今確認為新加坡註冊的假帳號並予以下架，目前2案併案偵辦中。

刑事局表示，該暱稱「李榮貴」網友去年曾Po文，指稱陳其邁和陳菊團隊承攬了高雄300億工程，並指「民進黨到底貪了人民多少錢」等等不實訊息，當時經向臉書查詢，IP為新加坡註冊假帳號並予下架。

目前暱稱「李杰」網友於網路散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億」等，從PO的照片，以及其他臉書的相關特徴，研判應是暱稱「李榮貴」同一人，經向臉書調閲IP等資料，確認也是新加坡註冊的假帳號並予以下架。

由於臉書字樣有中國簡體字，刑事局不排除是中國人士以跳板方式造謠，正持續循線追查。

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