「不要破壞別人家庭」！ 她幫友出氣罵小三反挨告

2019-06-22 12:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名吳姓女子聽聞陳姓女友人疑被鄭女破壞家庭，憤而在IG貼文：「麻煩妳，不要破壞別人家庭」、「因為都是女生主動」等語，並貼出鄭女照片，鄭女不滿被影射成為破壞他人家庭的小三，提告加重誹謗罪，但新北地檢署調查認為，鄭女坦承與陳夫私訊，擔心會產生誤會還叫他刪掉對話紀錄，陳女也指，鄭女曾主動要擁抱先生，認定吳女無虛偽誹謗，予吳女不起訴處分。

去年7月，吳女在IG貼文：「我沒對不起你，我珍惜緣分，更麻煩妳，不要破壞別人家庭」、「因為都是女生主動」等語，並貼出鄭女照片，鄭女得知而怒而提告。

吳女供稱，因聽陳女說，被鄭女破壞家庭快活不下去，陳女還提供跟老公的對話內容，她認為是真的，所以貼文。

陳女表示，發現老公常跟鄭女私訊，兩人從早聊到晚，知道吳女認識鄭，才會想透過吳去了解鄭，老公還自曝有次去跑步，鄭女說要抱老公，所以才私訊吳女稱懷疑鄭介入她的家庭，並把相關對話紀錄提供給吳。

鄭女也自承，認識陳夫並知道他已婚，有叫他刪掉私訊內容，因怕被別人看到不知會怎麼想；陳夫也指鄭女不只跟一位人夫聊天。

檢方認為，難認吳女主觀上明知虛偽，卻傳述或指謫足以毀損鄭女名譽言論，因此予吳女不起訴處分。

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