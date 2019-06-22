老婦撿1百元不還遭罰1千 檢：歸還多沒事

2019-06-22 12:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一名8旬老婦看到地上有張1百元，立刻將它撿起來，此時一名路人堅稱1百元為他所有，命老婦還錢，遭到拒絕後，提起侵占遺失物告訴，法院日前判老婦有罪，罰金1千元；對此，橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒表示，實務上這種微罪，只要拾得人願意歸還，通常會給予緩起訴或不起訴。

徐弘儒指出，刑法第337條的侵占遺失物罪「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處5百元以下罰金」，雖然法定刑度相當低，屬於輕罪，然因屬非告訴乃論之罪，縱使被害人不願提告，仍須由司法機關依法究辦。

徐弘儒表示，現行實務上，通常只要案發後將物品歸還或賠償被害人，並經兩造和解或被害人表示不再訴追，基於微罪不舉原則，檢察官多會以職權不起訴處分或緩起訴處分，予以從輕處理；但若行為人否認犯罪或無法返還、賠償而無法取得被害人諒解，只能聲請簡易判決處刑偵結，再由法院審理。

徐弘儒強調，拾得人也非沒有保障，如果拾獲遺失物，經有受領權之人認領時，拾得人可依民法第805條請求不超過其物財產上價值10分之1的報酬；要是遺失物自通知或最後招領之日起逾6個月，未經有受領權之人認領者，由拾得人取得其所有權，以上乃是法律賦予拾得人的權利。

徐弘儒透過台灣司法人權進步協會指出，現行法令中，恣意佔有遺失物也是有刑事的處罰，因此呼籲民眾若拾獲物品，千萬不要心存僥倖或萌生貪念，應依法交付警察機關或其他適當機關進行失物通知招領程序，秉持「路不拾遺」、「拾金不昧、物歸原主」的美德。

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