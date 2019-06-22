藉口檢查乳癌猥褻11歲姪女 姨丈判囚6年半須賠122萬

2019-06-22 12:30

〔記者黃建華／高雄報導〕這個姨丈是惡狼，5年前藉口幫年僅11歲的小五姪女檢查乳癌，在澎湖、高雄等地涉嫌10度猥褻姪女，東窗事發，還反咬姪女早熟，辯稱挨告猥褻「都是女童捏造的」，但不為法官採信，猥褻犯行被判6年6月定讞，另民事求償，高雄地院則判涉案男子應賠償被害女童與母親共122萬餘元。可上訴。

判決指出，涉案被告阿龍（化名）是被害女童阿姨的男朋友，平日敬稱他為姨丈。2014年7 月間當時11歲的女童想赴澎湖老家遊玩，但母親因工作無法同行，乃由姨丈阿龍偕同女童前往澎湖。

未料，在澎湖期間，女童與姨丈同住姨丈澎湖老家2 樓房間內，同年7 月15日晚間，姨丈竟先以乳癌之話題與女童攀談，隨後即佯稱要為女童檢查乳房，命她脫去衣服，並徒手撫摸女童胸部、下體，後又以性教育為由，要求女童脫去內、外褲為其手淫，女童年幼不知如何拒絕，乃任由姨丈對其猥褻1 次得逞。之後在同月16日至21日在澎湖期間，阿龍又以同樣手法撫摸、親吻女童胸部及下體等方式，對女童強制猥褻6 次。其後返回高雄後，阿龍又利用女童母親外出工作，或在家中其他樓層時，在住處電腦室，或女童房間內，對女童強制猥褻3 次 。

少女母親後來知道，報警提告，色姨丈阿龍一審強制猥褻少女，被判刑7年，二審改判6年6月，上訴最高法院遭駁回定讞。

不過，女童母親另提起民事求償，就少女10度被猥褻求償100萬元、精神撫慰金50萬元，因女童已請領被害人補償金27萬9千多元，高雄地院一審因此判被告應賠女童72萬餘元，另精神撫慰金50萬元，共需賠償122萬餘元。可上訴。

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示意圖

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