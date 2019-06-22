酒駕新制「罰很大」 南投警送提袋宣導法令

2019-06-22 12:03

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕新制將在7月1日上路，南投縣警察局發揮巧思，特別製作印有計程車聯絡電話的提袋，前往縣內有提供酒類的餐廳、小吃店、熱炒店等場所進行宣導，並將提袋致贈業者及民眾使用，警方說，該宣導提袋相當實用，在提供民眾裝著打包的菜餚之際，也達到強化酒後不開酒及改搭計程車安全觀念的目的。

南投縣警察局交通隊組長李安景指出，立法院3讀通過「道路交通管理處罰條例」多項條文修正案後，7月1日起除針對汽、機車酒駕累犯、拒測、慢車酒駕等加重罰則以外，也增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、同車乘客共責、運輸業者附帶懲罰性賠償等相關規定，駕駛吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上者，同車乘客處600元至3000元以下罰鍰，但未滿18歲、年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業乘客不在此限。

除此，新制上路也加重罰則，酒後駕車吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克者，機車1萬5000元至9萬元罰鍰、汽車為3萬元至12萬元罰鍰；二犯不論輕重直接罰到法規上限，機車9萬元、汽車12萬元；若再犯，則逐次累加9萬元罰鍰，若是酒駕拒檢、拒測，則加重第1次18萬元、第2次36萬元、第3次54萬元，以每次18萬元的罰鍰逐次增加，且不設上限，不容民眾等閒視之﹗

李安景說，今年1月迄今，酒後駕車發生的死亡車禍，總共有4件4人，與去年同期增加1件1人，顯見仍有部分民眾心存僥倖，除持續加強交通安全宣導以外，也會針對餐廳、熱炒店、KTV等轄內易發生酒後駕車違規、肇事的場所，積極規劃取締酒後駕車專案勤務，提高執法強度及密度，希望藉此杜絕民眾僥倖心理，並建立更正確的法治觀念。

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