機車坐墊憑空多了一只黑色包包 警獲報透過臉書找到筆電失主

2019-06-22 11:21

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕區一名機車騎士前天晚間要騎車時，赫見一只來路不明的黑色包包放在其機車坐墊上，擔心有問題，立刻報警處理，五福四路派出所警員王椿富趕抵發現包包內是一個蘋果筆電，桌面有藍姓民眾的護照資料，靈機一動透過臉書搜尋到藍民的帳號與他聯繫上，藍民才驚覺筆電遺失，緊急到派出所領回，並再三感謝警方與拾獲筆電的民眾。

蘋果筆電霸佔機車坐墊車主驚， 報警尋得失主虛驚一場前（20）日晚間19時許，鹽埕警察分局五福四路派出所警員王椿富接獲110報案，報案人請求協助，稱不知何人將一只黑色包包放置於其重機車坐墊上。王員到場了解狀況後打開包包與報案人清點內容物，發現包包內僅有APPLE 筆電一台，王員判斷應為民眾上街時不慎遺漏，並心想失主如若發現筆電遺失，此時應該心急如焚。所幸失主未設置電腦密碼才得以進入，但筆電桌面僅有藍姓失主之護照資訊，王員突然心生一計，心想失主或許有使用臉書之習慣，進而使用藍姓失主的名字搜尋帳號，果真發現一筆資料之大頭貼與護照相片極為類似，此時王員立刻使用臉書私訊功能向該帳號「藍○○」訊息留言，告知其遺失蘋果筆電。時隔不到30分鐘值班人員就接獲藍某查證電話，並表示馬上前來領回丟失的筆電。

藍民表示，蘋果筆電其剛購買不久，且丟失亦渾然不知，幸有王員鍥而不捨的工作精神，使得遺失的筆電失而復得。藍男並感到萬分訝異與窩心，離去前開心的要求與王員合影留念。

本起事件車主表示感謝警察協助處理拾獲的筆電，員警亦讚賞車主處置得宜。鹽埕分局提醒民眾，如遇莫名出現有價物品，切勿移動該物品，儘速報警處理，以免後續衍生不必要糾紛。

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