危險！87歲阿公代步車沒電卡路中 暖警推車解圍

2019-06-22 10:34

〔記者黃建華／高雄報導〕家住三民區鼎山街的87歲朱姓老翁，騎電動輔助車外出散心，因天氣悶熱頭暈，朱翁一路騎到新興區民族二路與尚智街路口，才發現電動車沒電動不了，朱翁年邁行動不便沒法推車，身上又沒手機，一臉愁容坐在車上不知所措，幸好遇到巡邏員警好心援助，又有熱心民眾提供同型電動車電池救援，老翁才得以平安返家。

前（20）日17時許，中正所警員陶嘉威、許原彰巡邏時，接獲民眾報案，指新興區民族二路與尚智街有一名老人騎電動代步車疑似故障、卡在路中，陶員及許員到場後，見老人坐於電動車停在路中，當時車潮眾多、十分危險，車上的老人無助、不知所措，警方立即下車拿著指揮棒在路中指揮疏導交通。

朱姓老翁焦急的向員警說，自己年紀大雙腳無力，平時以電動車代步，當時原本要駕駛電動車沿著民族二路返家，但電動車突然沒電。

員警得知朱姓老翁因電動車沒電無法行駛後，合力將電動車移往路旁，因時值假日無法連絡廠商修復，陶員於是站於電動車後使用九牛二虎之力，打算推送老翁電動車欲返回鼎山街的住家，當推到尚文街44巷時，當地有民眾見警察賣力推車這一幕，趕快拿出家中同款型電動車的電池，解救老翁電動車沒電的困境，並說到家裡也有老人家使用電動車代步，對於警察能善待老人的行為非常感動。

而朱姓老翁也高興地說，幸虧有這兩位強壯熱心的警察幫忙，才能排除危機，直說「警察先生很有人情味」，並頻頻向警方道謝。

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