太好了！萬巒失聯老夫婦 在高雄找到了！

2019-06-21 13:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕太好了！找到人了！設籍於萬巒鄉佳佐村的陳姓9旬夫婦，每週需定期返屏東基督教醫院回診，17日上午由外孫女載至萬巒鄉公所等候復康巴士接載，惟外祖父母就醫後卻無音訊，也未曾跟外孫女聯繫，潘姓孫女心覺有異，研判兩人自週一屏基回診後，即未返家，隨即向內埔警分局報案。

該分局在分局長蔡耀順的指示下，啟動所有調監小組人員，以重大刑案來偵辦是案，經調閱監視器得知，陳姓老夫婦17日午間搭乘復康巴士返家後，旋又搭乘屏東客運離去。

內埔警分局除持續調閱監視器外，並查訪陳姓老夫婦親戚及屏東各醫院住院資料，惟均無所獲。後再往北調閱高雄大型醫院，確有一同姓名病人住院其中。分局同仁抱著姑且一試心態，終於今（21日）中午12時15分該院尋獲正在病房內用餐之老夫婦。

經詢老夫婦表示，老先生因帶狀性疱疹，於17日自屏基返回後，旋又搭乘屏東客運至潮州火車站，轉乘至高雄大型醫院看診；但當天看診後醫囑留院，又因兩老未帶手機出門，雖曾打電話回佳佐村，惟同住的潘姓孫女未在家，故無人接聽，對於在院外已被全國協尋一情，感到「非常歹勢」！

蔡耀順在院除致贈慰問品、慰問金祝福老先生早日康復外，更與孫女熱線，第一時間讓急如熱鍋上螞蟻的孫女鬆一口氣；孫女也表示於佳佐所辦理撤尋工作後，將速至醫院與祖父母團聚。

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