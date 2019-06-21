莽男頻丟汽油彈 屏東萬丹不平靜

2019-06-21 14:01

〔記者葉永騫／萬丹報導〕純樸農村不平靜，萬丹鄉水泉村一戶民宅遭到李姓男子以汽油彈連續攻擊數次，今天上午李姓男子在丟汽油彈時被警方當場逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

附近村民指出，李姓男子住在工寮內，經常喝酒鬧事，讓鄰居相當頭疼，引起地方議論，李男因為不滿鄰居亂講話，昨天下午就用高梁酒瓶裝上疑似汽油，數次連續丟擲到鄰居的房子和大門並點火燃燒，嚇得鄰居報警處理。

李男得知警方在追查後更加火大，今天上午又騎著機車來丟擲汽油彈，鄰居發現後立即報警，警方趕到後將李男當場逮獲，依公共危險等罪嫌移送法辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法