浩鼎董事長張念慈被控涉內線案 判決結果出爐

2019-06-21 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕中研院前院長翁啟惠被控收受浩鼎生技公司董事長張念慈賄賂，協助取得「新一代醣分子酵素合成法」，前年1月被依貪污罪起訴，但獲判無罪確定。至於張念慈等5名浩鼎高層，被控在新藥試驗解盲前賣股避損，違反證券交易法；士林地院今天審結，依舊判張等人判均無罪，全案仍可上訴。

本件檢辯攻防關鍵有三，一是解盲結果不如預期是否能預先推估；二是浩鼎在2015年8月28日召開專家會議後，是否隱瞞重大訊息；三是被告5人賣股是為避損，抑或是有其他正當理由。

檢方起訴指出，乳癌新藥「OBI-822」雙盲臨床測試中，因惡化人數不如預期，無法滿足解盲條件，通過新藥查驗機率極低，浩鼎因而召開專家會議，決議修改計畫，提前解盲。

然而，浩鼎發布提前解盲消息，卻隱瞞背後原因，導致外界誤以為前景看好，股價從240元飆漲至755元，張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、游丞德及前醫學處長廖宗志接著連日以不超過10張的數量，出脫持股，以避損百萬至千萬不等。

至於翁啟惠因在解盲前賣出10股票，也遭檢舉內線交易，但檢方認定，翁無管道欲知解盲結果，會賣出股票是因接到證券營業員電話，通知股價漲破700元，建議賣股套利，翁才隨口答應，並非為了避損，已獲不起訴。

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