高官司法首例！馬英九洩密案 更一審今首度審理庭即辯結

2019-06-21 09:10

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回高院更審，高院更一審2月間首度召開準備庭，馬英九跳針答稱「我沒有犯罪」，遭檢方抨擊「公共利益不是犯罪行為的漂白劑」，應判馬有罪，因4個月來馬英九方面均未聲請調查證據，或擬傳訊人證，更一審訂今天下午首度召開審理庭並進行言詞辯論，且定宣判日，這是司法史上，法院審理政務官層級涉案、卻僅開一次審理庭即結案的首例。

資深法官指出，由於馬英九在一審被判無罪，上訴後，遭高院合議庭改判有罪，成為馬涉司法案以來首度被判有罪，不過，依舊法規定，馬被控洩密案等的罪，均是3年以下徒刑的罪，原本是二審定讞，亦即高院判決後即定讞，不過，因大法官解釋認定應給予被告一次救濟機會，經立院修法改為更一審判決後即定讞，故馬案在高院更一審宣判後，即告確定，審判結果備受矚目。據悉，今日此案庭訊若順利辯論終結，暫訂8月宣判。

高院更一審合議庭，是由判決「三一八學運」案無罪的張惠立庭長同時擔任審判長兼受命法官，另兩位法官是游士珺、柯資佐，今年2月22日首度召開準備庭後，今下午2時40分將首度召開審理庭，並進行言詞辯論，檢方將派出曾偵辦馬英九台北市長特別費案、洩密案、前總統陳水扁國務機要費案，而有「總統殺手」之稱的高檢署檢察官周士榆，和借調宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗、北檢檢察官蕭永昌組成「檢方三人組」論告，告訴人立委柯建銘日前亦聯繫高院，指他將親自出庭、陳述。

馬案今日安排在高院最大法庭、號稱「總統級法庭」的專一法庭開庭，國安局人員前天就到高院進行「場勘」等安檢作業，今日上午，將再度到高院進行更嚴密的「場檢」等工作。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬竟將相關偵查秘密洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個資法等罪起訴。至於黃世銘部份，已被判刑定讞。

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