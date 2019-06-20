老婦搭公車「自生自滅」 人臉辨識警勸回家

2019-06-20 23:10

〔記者王冠仁／台北報導〕87歲陳姓老婦認為自己年邁體弱恐拖累兒子，她日前早上拿行李，在住家附近公車站隨便搭上一輛公車想離家「自生自滅」。幸虧公車司機發現異狀，趁機將她交給警方；員警發現老婦防備心極重，還刻意不帶證件出門，員警最後透過人臉辨識系統查出她身分並聯繫上她兒子前來帶回。警方說，陳兒子十分孝順，不僅沒虐待陳，對陳照顧得十分周到，但陳十分固執且三番兩次離家出走，令家人十分無奈。

警方表示，陳姓老婦日前早上7點多，拿著行李從新北市三重區住家附近公車站，隨機搭上一輛公車，她向公車司機詢問是否會開往山上或海邊；司機覺得奇怪，反問她要去哪裡，但陳說不出所以然。

待車輛行經台北市中華路、成都路口時，司機再次詢問她目的地，陳脫口說「我也不知道，到哪裡都可以」；司機以為載到失智老人，見路口有員警在執行交通疏導勤務，於是將老婦交給員警。

萬華分局漢中街派出所警員陳建弘向老婦詢問身分與家人聯絡資訊，但老婦十分不配合，防備心極重，面對詢問回答都避重就輕。陳員最後透過人臉辨識系統查出老婦身分，並尋線聯繫上她曾姓兒子。

在等待陳兒子抵達派出所時，陳員見老婦眼眶含淚、似有心事但欲言又止，便以身為人子女擔心父母安危的心情，引導她說出心中的苦衷。老婦這才說出她認為自己年邁體弱，不想成為負擔拖累家人，才會趁清晨告訴兒媳婦要外出運動，再待行李隨機搭公車想浪跡天涯、自生自滅。

員警起先懷疑可能是老婦的兒子有虐待、或無心照顧的情況，但員警發現老婦身上沒外傷，且外貌乾淨、衣著整齊，言談中也沒有抱怨家人與兒子。待她兒子抵達派出所後，她兒子告訴警方，老婦十分固執，聽不進家人勸說，已非首次離家出走；老婦疑似怕被送到警局查出身分，這次還刻意不帶證件出門。

老婦的一番「決心」令在場員警鼻酸；員警最後不斷向老婦勸說這般行為只會讓家人更加擔心，也叮嚀曾男要多注意母親的心理狀況，避免發生憾事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法