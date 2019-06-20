透過女友買票無罪 竹東鎮代仍判當選無效

2019-06-20 22:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹東鎮代表會當選人蕭雲浪，被控透過中國籍劉姓女友與鄭姓鎮民向選民賄選，新竹地方法院刑事庭雖認定檢方所提證據，無法證明蕭男與二人有犯意聯絡與行為分擔，因此判蕭無罪，但民事庭卻認為蕭對此可得預見，且有容任、默許之意，判決當選無效。

檢方指控，蕭雲浪為去年新竹縣竹東鎮鎮民代表第一選舉區候選人，為求能順利當選，竟於去年11月初載女友劉宏外出購物時，交付1萬元給劉宏；劉宏再拿1千5百元給鄭男，約使鄭男與其家人支持蕭。

事後劉宏向鄭索取選舉區內欲支持蕭的選民名單，再交付剩餘行賄款項8千5百元，加上自行出資2千5百元，共計1萬1千元給鄭，指示以每票5百元交給名單上選民，以期投票支持蕭雲浪。

檢方認為最後蕭雲浪得票數1902票，為該選區最低票當選者，僅較另一候選人梁鴻樓得票數多出53票，顯有相當人數選民受賄選行為所左右，足認行賄行為客觀上足認有影響選舉結果，因此提起當選無效之訴。

蕭雲浪聲稱，因劉宏為中國籍女子，來台工作不易，薪資微薄，他長年以金錢資助其生活。那1萬元是資助的生活費，並非賄選買票款項。

法官認為，本案固無直接事證可證明蕭雲浪有與劉宏、鄭男共同賄選的意思聯絡，然綜合其他事證後，認為蕭就劉宏交付賄賂而約使投票支持蕭的行為，乃是蕭可得預見，且有容任、默許之意，故認定當選無效。

刑事部分，法官認定檢方所出示的證據，無法認定蕭雲浪與劉女、鄭男有犯意聯絡、行為分擔，諭知無罪。劉女則因賄選判刑2年、鄭男1年10月。

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