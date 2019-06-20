王忠義被控殺雙親詐保 弒母無罪部分發回更審

2019-06-20 19:02

〔記者張文川／台北報導〕南投縣男子王忠義5年前被控殺父、弒母、詐領保險金，法院一審認定他殺母，判處無期徒刑，但殺父證據不足，判無罪；二審採信法醫所的鑑定證詞，認定王母是單純溺斃，大逆轉改判無罪，殺父方面也維持無罪；檢方上訴，最高法院今將殺母案發回台中高分院更審，殺父案則受限於速審法規定，只能駁回上訴而定讞。

王忠義被捕後曾經被羈押2年又6天，2017年4月台中高分院認為全案欠缺直接證據，當庭裁定釋放王忠義，但仍限制住居。

檢方起訴指出，43歲王忠義與45歲妻子陳麗雅積欠40萬元卡債與保險費，2014年5月31日以鈍器，將75歲久病的父親王樹藤打死再丟入溪流，詐領老人互助會理賠金，王父遺體直到2015年2月才被發現，已成一副枯骨。

起訴又指，夫妻倆又於2014年8月替70歲母親王蔡秀猜投保50萬元，10月5日傍晚以抓蝦為名，把王母載到國姓鄉種瓜溪強壓入水淹死，投保1個半月即身亡。檢方認定王男父母在短時間內相繼死於非命，將王男夫妻起訴。一審南投地院認定王妻不知情，王男弒父罪證不足，依法醫研究所鑑定認為王男弒母，判無期徒刑。

二審台中高分院認為，王母的遺體未發現人為加工致死的跡象，法醫師潘至信認為王母是單純落水溺斃，身上傷勢和出血，是垂死掙扎過度伸張和收縮導致，二審並認定王忠義自白承認將母頂撞落水、再強壓溺斃，是警察以「兩個人關跟一個人關是不一樣，你都受不了，你太太怎麼受得了，小孩會被安置」等話語勸誘，自白可信性可疑，不予採信，改判無罪。

檢方上訴，最高法院今認為，王父死亡案一、二審都判王忠義無罪，刑事速審法規定若無違憲等理由，不得上訴三審，因此駁回上訴，殺父部分無罪確定；至於殺母方面，最高院認為潘至信的鑑定證詞，和王母的傷勢有部分不符，須再釐清王母頭部是否有「對撞傷」或「腦挫傷」及成因。

最高院又指，潘至信證稱王母右肩肌肉出血，可能是溺水窒息，瀕死前掙扎過度，肌肉過度伸展、收縮所導致的肌肉斷裂出血，但台大法醫研究所的鑑定報告卻記載為「鈍器傷」所致的皮下組織出血，兩者何者為真？事實也應再釐清，因此發回更審。

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