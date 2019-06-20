被教部舉報散布性平謠言 孫繼正赴刑事局說明稱「政治迫害」

2019-06-20 16:57

〔記者邱俊福／台北報導〕教育部因認為安定力量主席孫繼正散布性別平等教育不實謠言，向警政署報案違反社維法，今天下午孫繼正在律師與安定力量成員陪同下到刑事局說明，他認為根本是政治迫害，並批評教育部對於偏差的個案與教材，放任不管。

孫繼正表示，本月14日，他和前副總統呂秀蓮推動「反惡法救公投絕食抗爭」後，教育部長潘文忠隨即在個人臉書貼文，控告他在同志教育議題上散播謠言。教育部隨後並行文警政署舉報，盼停止散播惡意性平教育假訊息。

今天下午2時30許，孫繼正到刑事局說明前，召開「陳情拒見 ，舉報速件，綠色恐怖再現」記者會。他表示，絕大多數在第一線教性平的教師均沒有問題，但是家長們擔心不當的教材，課本內容不妥，課本連結的網站內容不當，少數老師及課外同運團體在課堂上的教學已經逾越家長可以容忍的範圍。

孫繼正表示，安定力量希望教育部長可以明確的表態，國中國小或是高中是否可以教同性性行為？多P性關係？如果有什麼非教不可的理由，也請向全國家長公開説明。若是可以不教或是一定年齡以下不要亂教，請教育部誠實檢視目前所有教材及課本，將不當內容刪除，並且要求第一線的教師遵守教育部的立場，以免家長憂心，也才符合公投案通過的結果。

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