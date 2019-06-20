為了逮捕毒販 男持刀追砍傷人判賠15萬

2019-06-20 14:24

〔記者王定傳／新北報導〕朱姓男子曾被毒品所苦，日前得知好友的未成年兒子也染毒，出言警告黃姓毒販卻遭反嗆，2016年間，他得知黃男準備交易毒品時持刀追砍，雖成功逮住黃男，自己也被告；刑事部分，他被依傷害罪判刑4月，被害者另提求償，新北地院判朱賠償15萬元。至於黃姓男子也被依販賣第二級毒品未遂罪，判刑3年10月。

檢警調查，2016年1月3日凌晨2時許，朱男從朋友口中得知，黃男準備以8千元代價出售安非他命，面交地點就在新北市板橋某郵局前，他為了阻止黃男販毒，埋伏在現場，等對方現身後上前阻止並揮刀追砍，造成黃男手指等多處受傷，警方獲報在黃男身上查扣1包安非他命。

朱男雖成功阻止黃男販毒，但因自己的魯莽行為，成傷害罪被告，他聲稱，自己曾被毒品所苦，日前得知好友兒子也染毒，好友為此痛苦不已，他為此提醒黃男勿販毒給未成年者，卻遭嗆才想協助警方逮捕毒販。

不過，朱男不願道歉，還說：「死都不會賠」，一審法院依傷害罪判他4月徒刑；黃男雖否認販毒，一、二審法院不採信依販賣第二級毒品未遂罪，判刑3年10月。

黃男另提民事求償30萬元，朱男辯稱，他是為了維護社會正義、保護友人不受毒品危害而協助警方逮捕，黃男見他手持西瓜刀，用左手擋刀、意圖攻擊又想逃跑才會受傷，他並無過失或故意，只是正當防衛；法官認為他就此均未提出任何證據證明，判他賠償15萬元精神慰撫金。

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