藝人辜莞允偷拍鮪魚案翻版！閨密偷拍外流男友挨告

2019-06-20 14:33

〔記者錢利忠／台北報導〕朱姓女子原與游姓閨密感情要好，不忍游女感情開天窗，朱女決定幫忙物色好對象，趁與游女去唱歌時，偷錄她展現歌喉的影片，並私下傳給吳姓男友欣賞；不料，影片後來外流，游女驚覺遭朱女偷拍氣得提告，閨密成仇的情節，宛如女星辜莞允（NONO）偷拍鮪魚（徐瑋吟）私密照挨告翻版；後來游女撤告，台北地檢署今將朱、吳2人不起訴。

被網友封為「宅男女神」的辜莞允，今年3月與藝人小鐘、鮪魚一起去帛琉出外景，返台後，鮪魚因手機泡水故障，向辜莞允借來平板電腦使用，意外從中發現自己竟在出外景期間遭辜莞允偷拍，鮪魚不滿辜莞允將她的私密照傳給其男友欣賞，氣得控告辜莞允妨害秘密，閨密也反目成仇。

不料，閨密之間因偷拍外流而反目的情節，也在一般民眾身邊上演；去年11月間，身材姣好的游女與朱女一同到KTV歡唱，就在游女開心高歌之際，朱女偷偷用手機將游女唱歌的身影錄下，並傳給吳姓男友欣賞，不料，該段影片最後外流。

游女不滿朱女未經她同意，竟偷錄她唱歌時的影片，甚至還傳給吳男欣賞，害她的隱私被侵犯，氣得翻臉控告朱、吳2人妨害秘密；據悉，朱女庭訊時承認偷錄，辯稱吳男提議要介紹好對象給游女認識，她才將游女唱歌的影像錄下，並轉傳給吳男，並無妨害秘密的犯意。

由於朱女與游女之間的閨密情感得來不易，檢方勸雙方化干戈為玉帛，後來游女選擇放下，與2人達成和解後撤回告訴，檢方考量妨害秘密罪為告訴乃論之罪，游女既已撤告，所以將2人不起訴。據悉，朱女事發後已與吳男分手。

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