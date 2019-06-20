消失的30分鐘！甘男夜店撿屍賠70萬換緩刑

2019-06-20 13:57

［記者楊政郡／台中報導］甘姓、林姓等4男到台中市「MUSE」夜店消費，在店外搭訕許女，許女求他們協助處理另兩名已爛醉女生，甘男從包廂背出「小伶」（化名、爛醉女生之一），消失了30分鐘，許女緊張揚言報警，才在附近某便利超商找到，在許女車上「小伶」說出被甘載到汽旅性侵，「小伶」提告，甘賠償70萬元，台中地院妨害性自主判2年、緩刑4年，並參加法治教育3場。

台中地院判決書指出，2018年11月23日23時許，甘男與林、張、蔡等男子到環中路「MUSE」夜店消費。翌日3時許，見許女一人在包廂外撥電話，甘男等上前搭訕詢問許女是否一人，許女向這些男生求援，說她還有兩女友已經爛醉，希望幫她把人搬到店外，協助她叫計程車送她們回家。

4男英雄救美，甘男與林男進入包廂，各自攙扶一女，甘男發現「小伶」已經爛醉，頗有姿色心生歹念，竟從後門背著「小伶」離開夜店，直奔青海路上某汽旅，而林男則攙扶另一女子到店外，與許女一起等候。

但一樣攙扶女子到店外，為何久久不見「小伶」出來，許女心裡越想越不對，一再質問林男等人，人到哪裡去了？再不說她要報警處理，約過了數十分鐘，林男才說她們在附近某便利超商。

許女趕過去看見甘男與「小伶」，兩人坐在某便利超商店外，許女立即將「小伶」帶走，在車上「小伶」說出被性侵之事，許女返回夜店停車場，質問甘男性侵之事，並報警處理。

法官發現「小伶」當時處於昏暈、酣眠、泥醉等相類似之情形，致無同意性交之理解，或無抗拒性交之能力，被告甘男坦承犯行，已賠償70萬元，獲得原諒，依妨害性自主判處2年、緩刑4年，並參加法治教育3場。

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